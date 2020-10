Rose avvisa l’Inter: “Vogliamo passare il turno. La Champions League…”

Marco Rose

Marco Rose, allenatore del Borussia Mönchengladbach, ha rilasciato un’intevista ai microfoni del Kicker. Lo ha fatto in vista dell’esordio in Champions League di mercoledì sera contro l’Inter guidata da Antonio Conte.

GIRONE – Marco Rose ha parlato prima della difficoltà del girone: «Sapevamo già prima del sorteggio che nel girone c’erano veri giocatori di alto livello. Inter, Real Madrid e Shakhtar Donetsk giocano la Champions League. Si tratta di un lavoro entusiasmante. Vogliamo andare avanti. Qualsiasi altro obiettivo contraddirebbe il nostro carattere. Abbiamo lavorato duramente lo scorso anno per la Champions League. Ora vogliamo ottenere il meglio possibile in questa competizione».

SQUADRA – Rose ha poi parlato della sua rosa: «Il mio messaggio principale è: se tutti i giocatori stanno bene, siamo davvero, davvero bravi. Ma se, come nelle ultime settimane, diversi pilastri importanti non ci sono, allora possiamo avere problemi. Credo che siamo sulla buona strada per portare i ragazzi al 100 per cento».