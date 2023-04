Marchetti: «Lukaku vuole rimanere ancora. Oggi si è sbloccato»

Luca Marchetti ha dato su Sky Sport importanti aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku all’Inter. Qualche parola anche sulla prestazione contro l’Empoli.

FUTURO – Luca Marchetti vede un futuro a tinte nerazzurre per Lukaku: «Parto da un altro ragionamento: Lukaku è voluto tornare all’Inter e ha deciso di tornare con grande forza. Ha indirizzato la trattativa, in questo caso la sua volontà è stata decisiva. Se il belga ha fatto questa scelta dodici mesi fa probabilmente lui la rifarebbe anche per le prossime stagioni. C’è però tutto il tema economico da risolvere. Non va sottovalutata la sua volontà. Oggi non si parla di contratto o calciomercato: c’è la semifinale di Coppa Italia, la partita decisiva con la Lazio, le semifinali col Milan. La cosa bella per il derby è che Lukaku si è sbloccato, ora può tornare a riformare la coppia con Lautaro Martinez che ha tanto fatto bene con Conte».