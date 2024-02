Marchetti: «L’Inter sa solo vincere, funziona come un orologio!»

L’Inter ha schiantato pure l’Atalanta per 4-0, conquistando la sua undicesima vittoria consecutiva. Luca Marchetti commenta così.

STRAORDINARIA − Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ritorna sul match di ieri sera: «L’Inter sa solo vincere. Altra vittoria in questo 2024: gli uomini di Inzaghi (che peraltro cambiano) non conoscono che un risultato: la vittoria. Peraltro arrivata per la quarta volta consecutiva segnando 4 gol. Un’altra dimostrazione di forza straordinaria in una partita che era iniziata con un’Atalanta gagliarda che aveva impensierito i capoclassifica e che era anche passata in vantaggio: gol di De Ketelaere annullato per un precedente tocco di mano, intervento da VAR. Ma da quel momento in poi c’è stata di fatto solo l’Inter».

COME IL NAPOLI − Per Marchetti somiglia alla squadra di Luciano Spalletti: «È una squadra che funziona come un orologio e che non teme paragoni anche con le altre grandi d’Europa. E’ quella che ha segnato di più, ha la miglior differenza reti. E si comincia sempre di più a paragonare questa macchina con il Napoli dello scorso anno, quella squadra meravigliosa che ha annichilito le avversarie della passata stagione regalando lo scudetto dopo 33 anni. Il paragone – almeno nei numeri – regge».