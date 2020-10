Marchetti: “Inter, percorso inverso alla Juventus. A Conte ciò che mancava”

Condividi questo articolo

Luca Marchetti

L’Inter ha completato con Darmian il suo mercato. Il giornalista Luca Marchetti, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, fa notare come la squadra di Conte si sia comportata in maniera differente rispetto alla Juventus. Di seguito la sua analisi.

VISIONI OPPOSTE – Luca Marchetti valuta il mercato: “L’Inter ha fatto il percorso inverso rispetto alla Juventus, ha voluto mettere esperienza. E al netto dell’operazione Achraf Hakimi ha preso tutti giocatori a zero o quasi (Aleksandar Kolarov, Arturo Vidal, il rientro di Ivan Perisic e Radja Nainggolan, Matteo Darmian, la conferma di Alexis Sanchez). Giocatori in grado di poter dare ad Antonio Conte quell’esperienza che mancava per essere ancora più vicini alla Juventus”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Luca Marchetti