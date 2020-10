De Paola: “Inter, Conte ha una gestione da fare. In vista del derby…”

Paolo De Paola

L’Inter non sta arrivando nelle migliori condizioni al derby, soprattutto dopo la positività al Coronavirus di Bastoni e Skriniar. Il giornalista Paolo De Paola, ospite di “Sportitalia Mercato”, sostiene che la squadra di Conte si stia presentando alla stracittadina con più problemi rispetto al Milan.

AL DERBY DA SFAVORITI? – Inter-Milan si giocherà sabato 17 ottobre alle ore 18, come match clou della quarta giornata di Serie A. Visti gli ultimi problemi nei nerazzurri il giornalista Paolo De Paola individua la favorita: «Ci arriva nettamente meglio il Milan, proprio come condizione mentale, mentre l’Inter ha un mercato che si è chiuso anche con dei problemi e delle grane. Perché? La gestione di Ivan Perisic e Radja Nainggolan dà problemi che si erano trascinati, assieme a Marcelo Brozovic, dai tempi di Luciano Spalletti. Ora Antonio Conte se li è ritrovati: la gestione di questi giocatori e del centrocampo, i numeri della difesa e la nazionale mi spingono a dire che è l’Inter in questo momento che ha più problemi. Il Milan ha un entusiasmo incredibile, è rinato grazie a Paolo Maldini. L’operazione che ha fatto, riuscendo a portare avanti una campagna acquisti ragionevole, con Zlatan Ibrahimovic confermato ha rimesso in sesto tante cose».