Marchetti: «Inter non schiacciasassi, alti e bassi! Due avvisaglie»

Marchetti ha commentato il KO dell’Inter contro il Sassuolo per 1-2. Nerazzurri non invincibili, ma squadra con tanti e alti e bassi

NON INVINCIBILE − Su Tmw, Luca Marchetti sulla sconfitta dei nerazzurri: «Ma la schiacciasassi, pur partendo dall’1-0 si è fatta rimontare. Come è possibile? Forse perché schiacciasassi non era. Forse perché non esistono invincibili in questo campionato, forse perché qualche avvisaglia c’era stata anche prima. Sin dalla trasferta europea di Champions League contro la Real Sociedad (che aveva messo alle corde i nerazzurri), o anche ad Empoli dove c’era voluta una prodezza di Dimarco per fare l’en-plein. Stavolta nonostante il vantaggio, nonostante la miglior difesa del campionato (che rimane) niente punti. Ma questo non significa che l’Inter non sia ancora forte e che Inzaghi non sia un allenatore di primo livello. Significa che l’Inter ha i suoi alti e bassi, che può sbagliare l’approccio di un secondo tempo (forse magari pensando di aver fatto il grosso) e che non ha avuto la capacità e la lucidità di reagire nel miglior modo possibile».