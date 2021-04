Marchegiani: «Inter, equilibrio invidiabile! Svantaggio non recuperabile»

L’Inter ha conquistato una vittoria pesantissima sul campo del Bologna grazie alla rete di Lukaku (vedi Top e Flop). Marchegiani – ospite negli studi di “Sky Calcio Club” – parla dei punti di forza della squadra di Conte e declassa le inseguitrici.

CONSAPEVOLEZZA – L’Inter sul campo del Bologna ha mosso un altro passo importante verso l’obiettivo scudetto. Secondo Luca Marchegiani, le inseguitrici possono fare poco: «Non è solo la solidità, è anche il percorso dell’Inter. Vincere la nona partita di fila è la cosa che manca alle altre. È chiaro che avendo fatto più punti abbia più continuità, ma io non vedo una squadra che possa recuperare questo svantaggio. Punti di forza? Ne ha tanti: in questo momento la fase difensiva. L’Inter ti dà la sensazione di difendere conscia della sua forza, della sua capacità di difendere bene. Secondo me questa sicurezza te la dà anche il fatto che prima o poi il gol arriva, davanti ha giocatori che il gol prima o poi lo fanno. Ha trovato un equilibrio invidiabile, non so neanche se l’ambizione sia quella di migliorare sotto l’aspetto del gioco se questo significa cambiare una fisionomia di squadra che ora secondo me è ideale per i giocatori che ha Antonio Conte».