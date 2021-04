Eraldo Pecci esalta l’Inter e il lavoro di Antonio Conte, che quest’anno sta dominando il campionato. Ecco le sue parole dopo la vittoria nerazzurra a Bologna, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2.



LAVORO PLURIENNALE – L’Inter si impone sempre più alla guida di questa campionato. Con la vittoria in casa del Bologna, i nerazzurri salgono a +8 in classifica, con la gara col Sassuolo da recuperare mercoledì. Ennesima prova di forza per gli uomini di Antonio Conte, ma che Eraldo Pecci non circoscrive a quest’anno. Secondo l’ex calciatore, il successo odierno dei nerazzurri viene da lontano: «L’Inter ha raccolto le basi che ha messo l’anno scorso. Le basi le hanno messe le milanesi, che quest’anno sono partite meglio delle altre. Poi l’Inter ha avuto anche la fortuna di uscire dall’Europa. E questo psicologicamente ha dato a questa squadra la convinzione di vincere il campionato. Anche se le partite non sono state poi di meno. Io credo che l’Inter abbia messo le basi l’anno scorso, perché aveva la squadra più attrezzata in tutti i ruoli. Il Milan ha meno potenzialità».