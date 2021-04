Nainggolan: «Inter, al Cagliari servono punti. Critiche? Si gioca in 11»

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari in prestito dall’Inter, ha parlato sul momento non facile della squadra sarda che nella prossima giornata se la vedrà proprio contro i nerazzurri

SALVEZZA – Queste le parole ai microfoni di “Sky Sport” da parte di Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari in prestito dall’Inter, sul momento difficile della squadra sarda. «Secondo me, manca un po’ di personalità perché comunque è difficile, le partite diventano meno e i punti son quelli. Vogliamo salvarci, il gruppo è unito, ma non è così facile. Ci puniscono con il minimo, poi devi ripartire, devi ricominciare ed è difficile. Poi mancano nove partite, adesso c’è Inter, poi ne mancano altre otto. Bisogna iniziare a far punti e anche vittorie perché i punti, secondo me, non bastano».

RESPONSABILITÀ – Nainggolan ha aggiunto. «Quanta è forte la responsabilità che sento? Io sono a disposizione dell’allenatore, oggi (ieri, ndr) ho giocato davanti alla difesa. La gente mi critica perché dice che io devo fare gol, io devo tirare in porta, io devo essere leader della squadra. Ma si gioca in undici, eh. Se giocavo a tennis e perdevo, se la potevano prendere tranquillamente con me. Io son sereno, io lavoro e io cerco di dare il mio contributo alla squadra, poi si gioca in undici, si vince in undici e si perde in undici».