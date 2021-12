Marani: «Inter la più forte razionalmente. Ma delle quattro occhio all’Atalanta»

Marani mette l’Inter come favorita per la vittoria della Serie A guardando un certo punto di vista. Durante La Casa dello Sport Night su Sky Sport, il giornalista segnala però alcune situazioni che potrebbero favorire l’Atalanta.

SQUADRE ALLO SPECCHIO – Matteo Marani valuta la vetta in Serie A: «I calendari sono importanti, ma arrivano anche delle sorprese. Io vedo un grande equilibrio in testa al campionato: dall’inizio della stagione vedo le prime quattro sono più forti delle altre. Poi c’è una serie di coincidenze e di momenti: in questo il Napoli è quello che ha più difficoltà di tutti e avrà la Coppa d’Africa, non avrà in parte ancora i giocatori già assenti ora. Se devo fare un riassunto molto breve l’Inter è la squadra che dal punto di vista razionale è più forte. Il Milan mi sembra il gruppo più forte, molto solido e unito andato al di là delle difficoltà. Il Napoli ha espresso il gioco migliore, poi c’è la squadra che mi piace più di tutte che è l’Atalanta. Ha dei picchi che nessuna di queste ha: è chiaro che le altre tre hanno più forza, più rosa e più storia, però l’Atalanta è una squadra che a me impressiona tantissimo. Ha una grande forza, grandi giocatori e un allenatore che potrebbe spostare l’asse di questo campionato».