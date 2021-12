VIDEO – Torino-Empoli 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Empoli, posticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



UN’ORA IN DIECI E PAGHI – Torino-Empoli 2-2 nel posticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A. Il Torino domina in avvio, poi rimane in dieci e si fa riprendere. Al 10′ errore della difesa dell’Empoli, tiro di Antonio Sanabria respinto e Tommaso Pobega anticipa Guglielmo Vicario toccando nell’area piccola per l’1-0. Cinque minuti più tardi eurogol di Marko Pjaca, che da sinistra si accentra saltando due avversari e col destro raddoppia. Tutto facile per il Torino? No, perché Wilfried Singo butta giù Federico Di Francesco lanciato a rete. Per l’arbitro è ammonizione, ma richiamato dal VAR nota la chiara occasione da gol negata e lo espelle. Subito dopo corner da sinistra, colpo di testa di Simone Romagnoli e 2-1 al 34′. L’ora in dieci si fa sentire per il Torino, che rischia su un tiro di Di Francesco deviato che colpisce la traversa. Al 73′ la pressione dell’Empoli porta al pari, con cross di Sebastiano Luperto per il bel golpo di testa di Andrea La Mantia. Buon punto soprattutto per i toscani, ancora protagonisti di una rimonta e al loro primo pareggio in questo campionato.

Video con gli highlights di Torino-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.