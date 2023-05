Il Manchester City vince da campione: Chelsea KO! Segnali all’Inter

Un Manchester City sperimentale e pieno di seconde linee ha battuto il Chelsea. I citizens, già campioni d’Inghilterra, mandano segnali all’Inter

INARRESTABILE − Il Manchester City campione d’Inghilterra festeggia bene il titolo vinto in casa battendo il Chelsea per 1-0. Guardiola manca in campo una squadra totalmente sperimentale con il solo Walker tra i big presenti in campo. In avanti spazio dal primo minuto a Julian Alvarez, vice Haaland e connazionale del futuro rivale in Champions League Lautaro Martinez. Ed è proprio l’argentino a segnare il gol decisivo al minuto 12 della partita. Nella ripresa, sgambata anche per alcuni titolarissimi come Haaland, De Bruyne, Rodri e Stones. Manchester City che va forte a meno 20 dalla finalissima contro l’Inter.