Napoli-Inter 3-1, Gagliardini rovina tutto. Lukaku illude

Termina sul punteggio di 3-1 Napoli-Inter, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo al Maradona in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-0 (vedi report)

BOTTA E RISPOSTA – Come da copione, vista anche l’inferiorità numerica dell’Inter, la ripresa parte con il Napoli sempre in attacco. La fase difensiva nerazzurra regge fino al 67′, quando – poco dopo un miracolo di André Onana su tiro di Kvaratskhelia – Zambo Anguissa prende palla in area e si trova libero per lasciare un tiro su cui il portiere camerunense non può nulla per evitare l’1-0. Sembra tutto perduto, ma al minuto 82 arriva il pareggio di Romelu Lukaku, con Federico Dimarco che ruba palla a Raspadori e mette in mezzo per il belga, in grado di trovare l’1-1.

ILLUSIONE – L’illusione del punto in 10 contro 11, però, crolla poco dopo. Al minuto 85, infatti, arriva il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Giovanni Di Lorenzo prende palla sulla trequarti e sfrutta lo spazio davanti a sé per trovare l’incrocio dei pali con un sinistro su cui André Onana non può assolutamente nulla. Nel finale sono sempre gli azzurri a tenere il pallino del gioco, con un’Inter decisamente stanca che non riesce più a incidere e a trovare il gol del pareggio. Tanto che, all’ultimo secondo del recupero, arriva anche il 3-1 di Gianluca Gaetano. Il discorso qualificazione in Champions League è quindi rimandato alle ultime due gare di campionato contro Atalanta e Torino.

NAPOLI-INTER 3-1

Anguissa al 67′, Lukaku all’82’, Di Lorenzo all’85’, Gaetano al 90’+4