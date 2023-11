Manchester City a rischio dopo l’Everton! Nel mirino la finale di Champions League?

Il Manchester City è accusato di aver violato oltre 100 normative finanziarie, tra queste anche quella sul Financial Fair Play. Occhio alla finale di Champions League. Il caso dell’Everton sta già facendo rumore.

RISCHI − L’Everton è stato ufficialmente penalizzato con 10 punti di penalizzazione in Premier League. Il motivo? L’aver violato alcune normative legate al Financial Fair Play (FFP). Nel mirino, riporta la BBC, ci sono anche due grossi club di caratura mondiale come il Manchester City e il Chelsea. Per quanto riguarda i Citiziens, sono stati deferiti da una Commissione indipendente dalla Premier League per presunte violazioni delle regole relative al Fair Play Finanziario.

Manchester City, accuse e rischi: Champions League nel mirino?

SANZIONI − Il Manchester City è infatti accusato di aver violato oltre 100 normative in materia. Tra i rischi per il club campione d’Inghilterra e campione d’Europa in carica, titolo vinto ad Istanbul lo scorso 10 giugno contro l’Inter nella finale di Champions League, ci sarebbero: punti di penalità proprio come l’Everton, se non addirittura l’estromissione dalla stessa Premier League. Da capire se poi tali sanzioni saranno allargate anche in ambito internazionale andando a toccare la Uefa. Qui il remoto rischio di una sanzione sull’ultima finale di Champions League. Quanto al Chelsea, è finito sotto indagine l’operato dell’ex patron russo Abramovich, il quale avrebbe effettuato numerosi pagamenti segreti, quantificabili per diverse decine di milioni di euro, tramite conti correnti offshore verso società basate in paradisi fiscali. Qui i rischi sarebbero ammenda oppure penalizzazione in classifica.