Maldini: “Derby Inter-Milan giocato anche meglio di oggi. Messa pietra”

Condividi questo articolo

Maldini, oltre che a Rai Sport (vedi articolo), ha rilasciato delle dichiarazioni anche per Sky Sport 24 dopo Milan-Juventus 1-1 di Coppa Italia (vedi articolo). Il direttore tecnico dei rossoneri sostiene che, nonostante la sconfitta per 4-2 in rimonta, i suoi abbiano giocato meglio domenica nel derby con l’Inter.

NON VINCONO MA SONO CONTENTI – In casa Milan, stranamente, c’è soddisfazione. I rossoneri hanno perso contro l’Inter e pareggiato, subendo l’1-1 al 91′, contro la Juventus stasera in Coppa Italia, ma Paolo Maldini non fa drammi: «Il rigore? Eviterei, questa sera, dopo una partita del genere giocata così bene di parlare di arbitri. Sinceramente sono veramente contento di quello che ha fatto la squadra e dello spirito dimostrato. Io credo che la squadra farà una seconda parte di stagione straordinaria, questa è forse la prima pietra che abbiamo messo per la nostra stagione. Nel derby abbiamo visto forse una partita migliore giocata, i segnali non ci sono solo dal derby ma anche da altre partite giocate bene. Credo che quello che è realmente cambiato in questa squadra è lo spirito: i giocatori che entrano lo fanno con lo spirito giusto, dando tutti il 100%. Io credo che non si possa dire niente, quindi complimenti ai giocatori e all’allenatore».