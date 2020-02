Thiago Motta: “Mourinho all’Inter? Tranquilli quando non avevamo palla”

Thiago Motta ha avuto un breve passaggio in Serie A in questa stagione, allenando il Genoa. L’ex centrocampista italo-brasiliano, esonerato proprio dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Inter, ora è senza squadra. Intervistato, così come Zanetti (vedi articolo), da RMC Sport per il documentario Mourinho: le film ha parlato del portoghese.

PALLA AGLI ALTRI MEGLIO – Thiago Motta ha vinto la Champions League con l’Inter nel 2009-2010. L’ex centrocampista, però, non ha potuto giocare la finale perché squalificato dopo l’esagerata espulsione di Barcellona. Ecco come ha spiegato la gestione di quella partita: «Con José Mourinho non stavamo attenti al pallone. Quando non avevamo palla eravamo tranquilli, perché eravamo tutti dietro e ci difendevamo bene, sapendo di poter recuperare palla e andare in contropiede».