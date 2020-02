Lautaro Martinez, il Real Madrid insiste. Due problemi “calmano” l’Inter

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez sta iniziando a farsi notare in Spagna. Per diverso tempo si è parlato del Barcellona, ma ora è spuntato il Real Madrid (vedi articolo). Anche Marca mette i blancos come favoriti, ma segnala due problemi che dovrebbero favorire l’Inter per trattenerlo.

OCCHIO – “Lautaro Martinez è entrato con forza nei radar del Real Madrid per la prossima stagione. I blancos da tempo seguono l’attaccante dell’Inter, che piace molto alla dirigenza. L’argentino è diventato un obiettivo del Barcellona, ma i prezzi del suo ipotetico trasferimento sono praticamente impossibili per il club catalano. A Lautaro Martinez è arrivata la notizia dell’interesse del Real Madrid, e ha preso tempo per studiare con tranquillità questa opzione. Al giocatore è stato detto che i blancos possono pagare il suo prezzo, che è di centoundici milioni di euro. Lo vedono come attaccante di primo livello ideale per completare la transazione fra Karim Benzema, che nel 2020 compirà trentatré anni, e il suo sostituto. Tutto però dipende da Luka Jovic: se il serbo dovesse migliorare escluderebbe nuove operazioni in attacco”.

UNA IN MENO – “Il Barcellona aveva messo Lautaro Martinez come obiettivo prioritario per il 2020-2021, ritenendolo il sostituto ideale di Luis Suarez. Tuttavia deve vendere per centoventi milioni di euro prima del 30 giugno, prima di poter affrontare nuove operazioni: per questo i catalani ritengono di non essere in una posizione di forza su Lautaro Martinez. Un altro problema è il fatto che non ha passaporto comunitario, e il Real Madrid ha già quattro extracomunitari. Sono tutti brasiliani: Éder Militao, Vinicius Junior, Rodrygo e Reinier. La loro speranza è che Vinicius Junior possa ottenere il passaporto spagnolo in estate, ma non è così scontato”.

Fonte: Marca.com – H. Cerezo, J. F. Diaz, M. Á. Lara