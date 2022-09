Lukaku spinge sull’acceleratore! Una splendida notizia alla Pinetina

Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare in campo. Manca pochissimo al suo rientro definitivo, intanto da Appiano Gentile arrivano ottime novità. Di seguito la notizia secondo il Corriere dello Sport.

TORNA AD ALLENARSI – Romelu Lukaku ieri si è presentato alla Pinetina per allenarsi. L’attaccante ha grande voglia di tornare ad aiutare la squadra. Ieri ha svolto il primo allenamento sul campo dopo le tante sedute di fisioterapia che hanno scandito le settimane trascorse dalla distrazione dei flessori della coscia sinistra accusata domenica 28 agosto in allenamento. Tornerà in gruppo solo tra qualche giorno, anche perché adesso alla Pinetina ci sono appena 6 giocatori di movimento più 2 portieri e alcuni elementi della Primavera. In ogni caso contro la Roma sarà regolarmente al suo posto e il suo recupero per Inzaghi è la miglior notizia possibile.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti