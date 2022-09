Zhang torna a Milano per ricompattare l’Inter: momento no, ma piena fiducia a Inzaghi

Steven Zhang presto sarà di ritorno in Italia e sarà subito in tribuna per la partita contro la Roma. Il presidente ha fiducia in Simone Inzaghi e negli uomini che lo hanno scelto. Secondo il Corriere dello Sport, difatti, il presidente nerazzurro torna per ricompattare l’ambiente.

IL RITORNO – Zhang da una decina di giorni si trova a Los Angeles per motivi familiari e presto sarà di ritorno a Milano. Certo non è contento della piega che ha preso la stagione, ma è convinto che situazione possa essere sistemata se il gruppo ritroverà la sicurezza. Sicurezza che ad oggi porta il nome di Simone Inzaghi. Zhang si fida ciecamente dagli uomini che compongono l’area tecnica, che hanno scelto prima Conte e poi Inzaghi. Non a caso, Beppe Marotta e Piero Ausilio domani saranno saranno alla Pinetina per far sentire la loro vicinanza alla squadra e al tecnico, ma soprattutto per parlare con lui di come uscire da questo momento difficile. La proprietà e la dirigenza, dunque, non hanno perso la fiducia di conquistare il titolo e di lottare per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Una rivoluzione tecnica non farebbe certo aumentare le chances anche perché nessuno in questo momento conosce la squadra più dello stesso Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti