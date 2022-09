Inter, oggi la ripresa degli allenamenti. Inzaghi senza tanti ma lavora su due

L’Inter oggi torna ad allenarsi dopo praticamente tre giorni di pausa, avendo giocato domenica mattina a Udine. Inzaghi, nell’occhio del ciclone per le sue scelte, sfrutterà la sosta per due recuperi.

LA SPERANZA – L’Inter termina oggi il periodo di riposo dovuto alla sosta per le nazionali. Questo pomeriggio riprendono alla Pinetina gli allenamenti in vista della partita con la Roma, sabato 1 ottobre alle ore 18 per la settima giornata di Serie A. Simone Inzaghi sarà privo di oltre mezza squadra, visti i ben quindici convocati dalle rispettive selezioni (vedi articolo). Fra i pochi che si ripresenteranno ad Appiano Gentile ci sono però Hakan Calhanoglu, già ieri al lavoro (vedi articolo), e soprattutto Romelu Lukaku. Inzaghi lavorerà su di loro, in modo da tentare il recupero per la prima gara del nuovo ciclo di incontri che durerà fino a metà novembre.