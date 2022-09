Lukaku, ci siamo! L’Inter lo aspetta: Roma e Barcellona nel mirino − SM

Romelu Lukaku sarà disponibile dopo la sosta. Il centravanti belga è pronto a lavorare sul campo per poi riaggregarsi in gruppo settimana prossima. Roma e Barcellona in allerta

RIENTRO − Lukaku finalmente in campo. Secondo Sport Mediaset, il belga oggi ritornerà ad allenarsi sul prato di Appiano Gentile in attesa del rientro di tutti compagni dalle Nazionale la settimana prossima. L’Inter per uscire dalla crisi ha bisogno del suo Big Rom. Lukaku, infortunato dalla gara della terza giornata contro la Lazio, rientrerà in vista del match contro la Roma in campionato e per il delicato confronto in Champions League col Barcellona sempre a San Siro. L’Inter necessita della sua dirompenza fisica e della sua leadership in campo. Anche Simone Inzaghi, confermato dalla società (vedi articolo), lo aspetta.