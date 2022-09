Agoumé, buona la prima col Troyes! Numeri non banali del prestito Inter

L’anno scorso al Brest, quest’anno sempre in Francia ma al Troyes. Lucien Agoumé, tuttora un oggetto misterioso che continua a girare tra prestiti. In Ligue 1, nella sua Francia, per cercare continuità e convincere l’Inter a dargli un’opportunità in prima squadra

NUOVO PRESTITO – Negli ultimi giorni di mercato Lucien Agoumé si è trasferito al Troyes, in Ligue 1. L’esordio da titolare è arrivato nella scorsa giornata, nella vittoria per 3-1 contro il Clermont in campionato. Buona la prima per il classe 2002, che ha avuto fin da subito un impatto importante nella squadra. Con l’auspicio che sia solamente l’inizio di una grande stagione. Un’annata che potrebbe valergli l’ingresso definitivo all’Inter.

I NUMERI – Nella partita contro il Clermont, Agoumé ha giocato 65 minuti. In poco più di un’ora si è preso in mano il centrocampo della sua nuova squadra. Ventiquattro i passaggi riusciti su 29 totali, con una precisione dell’83%. Il prestito Inter è stato inoltre impiegato in un centrocampo a quattro, come interno di sinistra. Ottimi i numeri anche dal punto di vista fisico con tre contrasti su sette portati a casa. Da sottolineare il lavoro di rottura in mezzo al campo con un tiro e cinque palloni recuperati.

FUTURO – Va ricordato che Agoumé ha iniziato la preparazione con la maglia dell’Inter. Un premio quello del tecnico del Troyes, Bruno Irles, che gli ha concesso la titolarità dopo una panchina e otto minuti rispettivamente contro Rennes e Lens. Il 20enne ha risposto bene in campo, dimostrandosi più che affidabile. Ora sta a lui continuare a lavorare e crescere per scrivere il suo futuro.