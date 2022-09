Dybala resta in Argentina dopo gli esami! Le sensazioni in vista dell’Inter

Angelo Mangiante, inviato a Trigoria, interviene a Sky Sport 24 e porta aggiornamenti sulla situazione Dybala. L’inviato afferma che la Joya rimarrà in ritiro con l’Argentina. Dopo la sosta ci sarà Inter-Roma

JOYA IN NAZIONALE – Paulo Dybala, nonostante l’infortunio accusato poco prima del match di campionato contro l’Atalanta, ha deciso di partire ugualmente per l’Argentina. La Joya parteciperà al ritiro dell’Albiceleste, come spiegato dall’inviato a Trigoria Angelo Mangiante. Il giornalista spiega la scelta dell’argentino: «Dybala tornerà a ridosso del big match con l’Inter. L’argentino ci vuole provare, anche perché il mondiale è tra poco e proverà a vincerlo con in squadra un certo Leo Messi. Gli esami strumentali effettuati prima di andare in Argentina hanno escluso lesioni al flessore. Rimarrà in Argentina e tornerà qualche giorno prima del match contro l’Inter.» Mangiante chiude così il suo intervento da Trigoria.