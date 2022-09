Inzaghi resta all’Inter, c’è fiducia. L’esonero costerebbe tanto! Le cifre − SM

Inzaghi ha la fiducia della società che adesso vuole però una risposta da tutta l’Inter. Un eventuale esonero del tecnico piacentino costerebbe parecchio a Zhang

CONTINUITÁ − Fiducia a Simone Inzaghi: è questo il diktat comunicato dalla società. Dal presidente Steven Zhang fino a Beppe Marotta e Javier Zanetti, l’intera dirigenza prova a fare castello intorno al proprio allenatore. Ma sia dal tecnico piacentino che dalla squadra servono delle risposte. Un primo cambio di rotta dovrà arrivare sin da subito dopo la pausa per le Nazionali con la sfida contro la Roma a San Siro. I bonus di errori all’Inter sono ormai terminati dopo tre sconfitte nelle prime sette gare di campionato. Come riporta Sport Mediaset, la dirigenza al momento non sta pensando ad alcuna defenestrazione di Inzaghi per due motivi: uno tecnico e l’altro economico. Un possibile addio dell’ex Lazio costerebbe a Zhang circa venti milioni di euro, tanti per le delicate casse interiste.