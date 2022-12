Lukaku alle Seychelles col fido preparatore! Fissato il rientro all’Inter − SM

Per Lukaku breve soggiorno alle Seychelles per recuperare sia atleticamente che mentalmente dalla brutta batosta Mondiale. Big Rom però pensa già al rientro con l’Inter, con lui anche il preparatore atletico del Belgio

PROGRAMMA − Ultimi giorni di riposo per Romelu Lukaku e poi sarà nuovamente Inter. Secondo Marco Barzaghi in collegamento da Malta per Sport Mediaset, venerdì è fissato il suo rientro a Milano, mentre sabato si riaggregherà col gruppo per ricominciare ufficialmente la preparazione in vista del nuovo anno. Intanto, mentre l’Inter è in ritiro, Big Rom si trova alle Seychelles in compagnia del suo fido preparatore atletico al Belgio Johan Gerets. In accordo con staff medico e tecnico nerazzurro, l’attaccante lavora per ritrovare la miglior condizione.