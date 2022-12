Lautaro Martinez titolare in Olanda-Argentina? Tandem con Alvarez!

Lautaro Martinez scalpita per una maglia dal primo minuto in occasione di Olanda-Argentina, quarto di finale del Mondiale. Ma la titolarità del Toro dell’Inter dipende da un altro argentino che milita in Serie A, Di Maria

CHANCE − Qualche dubbio di formazione per Lionel Scaloni in vista di Olanda-Argentina. Sia Papu Gomez che Angel Di Maria non sono al meglio della loro condizione. Come riferisce Tyc Sports, il primo ha subito una distorsione alla caviglia contro l’Australia, mentre il secondo si è bloccato nell’ultima gara del girone contro la Polonia. L’ex Atalanta non dovrebbe farcela per la gara contro gli Orange. Tutto dipenderà dunque dal recupero o meno del Fideo. Se l’attaccante della Juventus non dovesse rientrare, Scaloni sarebbe pronto a modificare la sua formazione. Dentro Lautaro Martinez insieme a Julian Alvarez e Messi in una sorta di 3-4-1-2.