Marani: «Lukaku? Non pervenuto al momento. Fortuna che c’era Dzeko!»

Matteo Marani ha commentato l’andamento di Lukaku in questa prima parte di campionato con l’Inter. Secondo l’opinionista, il belga deve ancora iniziare la sua stagione. La fortuna dell’Inter fino a questo momento ha un nome e un cognome, ovvero Edin Dzeko

NON PERVENUTO – Ecco le parole di Matteo Marani, presente negli studi di Sky Sport 24, su Romelu Lukaku: «Mi aspetto che cominci il campionato. Per il momento ha giocato pochissimi minuti, solo le prime 3 da titolare, con un solo gol. Al momento non è pervenuto. Nell’anno di Conte era già a 12 gol a questo punto della stagione. Questo da un’idea di com’era Lukaku prima. Chiaro che nel mondiale meglio lui di Batshuayi, Lukaku ha un peso specifico diverso sull’attacco del Belgio. Ma sulle sue spalle c’è l’eliminazione del Belgio. ha sbagliato tanto e ha sbagliato tanti gol. Sarà importante capire, quando tornerà, in che condizioni sarà, sia fisiche che mentali. Era l’uomo che doveva riportare l’Inter a quello che vincente di due anni fa, l’investimento più importante fatto dal club quest’estate. Fortuna che c’era Dzeko, che doveva essere il dodicesimo e invece ha fatto molto bene. 9 gol e 6 assist non sono pochi.»