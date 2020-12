Lukaku candidato a “Player of the Week” in...

Lukaku candidato a “Player of the Week” in UEFA Champions League

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter

Lukaku trascina ancora una volta l’Inter, questa volta in UEFA Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Proprio per questo motivo l’attaccante nerazzurro è candidato per il titolo di “Player of the Week”.

PLAYER OF THE WEEK – Lukaku protagonista con una doppietta in Borussia Monchengladbach-Inter in UEFA Champions League. Quarta doppietta stagionale per lui. Secondo quanto riportato dal sito dell’Inter, inoltre, l’attaccante belga è già a quota undici gol in dodici partite stagionali, diventando anche il primo giocatore nella storia dell’Inter ad aver realizzato due marcatura multiple contro la stessa squadra in Champions League (seconda doppietta rifilata ai tedeschi). Lukaku è stato inserito tra i quattro candidati al premio “Player of the Week” della settimana nella competizione europea. Con lui anche l’attaccante del Chelsea, Olivier Giroud (poker ieri), İrfan Can Kahveci del Başakşehir e Berisha del Salisburgo.