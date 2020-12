Barella a riposo contro il Bologna? Vidal può tornare nel suo ruolo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Nicolò Barella sabato potrebbe riposare per precauzione. Per sostituirlo col Bologna Arturo Vidal è il candidato principale: così tornerebbe al passato.

SOSTITUTO IDEALE – Barella per la prima volta in stagione per la sfida di sabato rischia il suo posto da titolare. Non che Conte sia impazzito, ma il numero 23 ha un problemino al polpaccio. Niente di grave, ma in un periodo col calendario fittissimo meglio non rischiare nulla. Per fortuna in rosa c’è un elemento fatto apposta per rilevare il suo ruolo. Parliamo del pupillo di Conte, Arturo Vidal.

INCURSORE CERCASI – Il cileno è arrivato all’Inter, a detta di tutti, per ricoprire i compiti tattici dell’incursore. Il trequartista o l’interno capace di inserirsi, essere decisivo in area avversaria nella definizione, ma con un occhio alla corsa e all’equilibrio. Per vari motivi però Vidal ha dovuto assolvere altri compiti nei suoi primi mesi nerazzurri. Col Bologna insomma l’occasione di tornare al passato, anche recente visto che lo faceva anche al Barcellona, è ghiotta. Anche perché in Champions League, complice la squalifica, ha riposato. Quindi si presenta fresco.

VERO VIDAL? – L’assenza di Barella priva Conte del giocatore che ormai da un anno sfrutta come giocatore da inserimento e corsa. In compenso Gagliardini e Brozovic vanno a coprire le loro consuete caselle. L’insieme per la sfida con Bologna insomma è presto fatto: Vidal è chiamato a tornare ai tempi della Juventus come interpretazione del ruolo. O se preferite quello che fa sempre nel Cile. O ancora alla sua vera vocazione in campo. I riflettori si accendono sul numero 22. Conte per primo si apsetterà molto.