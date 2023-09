Luis Alberto come Calhanoglu: «Da trequartista a play, retroscena Inzaghi»

Luis Alberto in una lunghissima intervista concessa a Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, ha svelato un retroscena legato a Simone Inzaghi e il cambio ruolo alla Lazio dopo anni da trequartista e spesso seconda punta, un po’ come il percorso di Hakan Calhanoglu all’Inter.

CAMBIO RUOLO, LA SVOLTA! – Simone Inzaghi non è nuovo ad alcuni lampi di genio come l’arretramento di Hakan Calhanoglu nella posizione di play davanti la difesa, un po’ quello che successe a Luis Alberto ai tempi della Lazio: «Ci sono stati momenti in cui ho veramente pensato di andar via. Come ti ho detto, lo scorso dicembre e il primo anno, quando non trovavo spazio. Parlai con Inzaghi prima di partire per Auronzo: “Mister, voglio andare in Spagna e ricominciare un’altra volta nel mio Paese”. Lui dopo cinque minuti rispose: “No, no, ti faccio diventare play”. C’è una cosa che non è mai stata detta: la partita di Supercoppa Italia contro la Juventus non avrei dovuto giocarla dall’inizio. Però prima Felipe si fece male contro il Bayer Leverkusen e poi uno che voleva andarsene si rifiutò di entrare in campo. In quel momento un altro compagno disse a Simone “metti Luis Alberto, che sta molto bene”».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni