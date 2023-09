Pavard torna titolare con l’Inter! Ora serve dare un senso all’acquisto

Pavard dopo aver fatto il suo esordio assoluto in UEFA Champions League contro la Real Sociedad e la conferma con l’Empoli, torna a giocare titolare questa sera in campionato contro la Salernitana. Il difensore francese ora cerca una continuità nella titolarità, per dare un senso all’acquisto.

TITOLARE – Benjamin Pavard questa sera in occasione di Salernitana-Inter tornerà a giocare titolare dopo l’inspiegabile panchina contro il Sassuolo, dove purtroppo ha dovuto assistere da San Siro alla prima sconfitta stagionale dei nerazzurri. Il 27enne difensore tuttofare dell’Inter ora ha voglia di imporsi in nerazzurro. Dopo le prime uscite con Real Sociedad ed Empoli giusto per trovare confidenza con i compagni e con il campionato italiano. Ma da oggi servirà dare un senso all’acquisto del giocatore che fin qui in carriera ha vinto tutto tra Bayern Monaco e Francia. Non a caso rappresenta uno dei giocatori più titolari presenti in rosa e con più esperienza in ambito internazionale. L’esborso economico da parte dell’Inter è stato importante e già contro gli spagnoli in UEFA Champions League il francese è salito in cattedra mostrando tutte le sue qualità. Per buona pace di Matteo Darmian, che tornerà utile a partita in corso nel ruolo di terzo centrale o esterno come sostituto di Denzel Dumfries, considerato soprattutto l’infortunio di Juan Cuadrado.