Lotito sfida l’Inter: “Scudetto? Massimo impegno. Lazio come una Ferrari”

Lotito era presente alla festa con il Ferrari Club Italia alla sede dell’Aci di Roma per i 122 anni dalla nascita di Enzo Ferrari. Il Presidente della Lazio (qui le parole su Lazio-Inter) concede una battuta sullo corsa Scudetto con la Lazio protagonista. Continua la sfida a Inter e Juventus: di seguito le sue parole riportate dall’ANSA

CORSA SCUDETTO – Claudio Lotito ormai non nasconde la sua Lazio nella lotta scudetto contro Inter e Juventus: «Lo scudetto? Mettiamo l’impegno partita dopo partita e giorno dopo giorno per dare il massimo e soddisfazione ai nostri tifosi. Come dissi già tempo fa questa squadra è come una Ferrari. Ferrari è un marchio conosciuto in tutto il mondo. C’è anche un rapporto familiare con chi a Roma da tempo lo commercializza, padre e figlio (il presidente del Coni Giovanni Malagò, ndr). La Ferrari ha fatto la storia dell’automobilismo nel mondo, un marchio che ha delle peculiarità uniche».