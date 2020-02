Brescia-Napoli: Chancellor sblocca, Insigne pari. Golazo Fabian Ruiz: 1-2

Brescia-Napoli è appena terminata con il punteggio di 1-2, in favore degli ospiti. La squadra di Gattuso riesce a rimontare la rete iniziale di Chancellor nel secondo tempo. Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz protagonisti assoluti. Riviviamo le fasi salienti della partita

RIMONTA COMPLETATA – Prosegue il buon periodo del Napoli, in netta crescita dopo un girone d’andata complicato. Chancellor di testa, però, fa riaffiorare le antiche difficoltà e porta in vantaggio il Brescia. Nel secondo tempo, arriva la reazione del Napoli. Prima Lorenzo Insigne trasforma con freddezza il rigore assegnato al VAR dopo fallo di mano di Mateju. Poi, al 54esimo, Fabian Ruiz (dopo aver già punito l’Inter in Coppa Italia) realizza un gran gol su assist di Di Lorenzo. Brescia-Napoli finisce 1-2: i partenopei salgono a 36 punti in classifica.