Longhi: «Su Skriniar errore di valutazione dell’Inter! Avessi dovuto puntare 10 euro…»

Longhi ha commentato il ritorno di Lukaku previsto per questo sabato a Firenze, la questione spinosa riguardante Skriniar e il suo rinnovo e la situazione dell’Inter in Champions League. In collegamento a “Il Processo di Sportiva” sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista dice la sua sulla stagione nerazzurra finora.

IL RITORNO DI LUKAKU – Romelu Lukaku è tornato quest’estate a Milano dal Chelsea in prestito secco. Nelle tre partite disputate con l’Inter finora il gigante belga ha segnato un gol e fornito un assist per il suo compagno di reparto Lautaro Martinez. Per la partita di sabato a Firenze è ancora in dubbio la presenza dell’attaccante, che è appena rientrato in gruppo (vedi aggiornamento). Il giornalista Bruno Longhi ha commentato a “Il processo di Sportiva” sulle frequenze di Radio Sportiva l’eventuale ritorno di Lukaku tra i convocati per sabato: «Negli anni di Antonio Conte, Lukaku è stato il trascinatore dell’Inter. In quei frangenti era stato bravo Beppe Marotta a portare Conte. E quest’ultimo a volere a ogni costo Lukaku. Adesso Simone Inzaghi deve creare il terreno adatto a sprigionare la velocità e la potenza del calciatore belga. L’allenatore dell’Inter ha un gioco che si può definire a 360 gradi, ma Lukaku ha bisogno di spazi per fare la differenza e soprattutto di ritrovare la forma migliore dopo questo lungo stop».

Longhi favorevole alla cessione di Skriniar

IL RINNOVO DI SKRINIAR – Milan Skriniar è protagonista di una questione spinosa ormai centrale tra le preoccupazioni della dirigenza interista. Il difensore slovacco ha un contratto in scadenza nel 2023 e c’è un assoluto bisogno di risolvere questo problema. La soluzione migliore sarebbe il rinnovo ovviamente, ma le cifre offerte dal Paris Saint-Germain quest’estate non possono essere raggiunte. Per questo motivo ci sono molti punti di domanda sulla situazione e Longhi ha commentato così sull’argomento: «Su Skriniar c’è stato un evidente errore di valutazione. Quando hai un’offerta di 50-60 milioni di euro per un giocatore in scadenza, devi cedere. L’Inter ha estremo bisogno di soldi, come ben sappiamo. Vediamo se Skriniar accetterà l’offerta di rinnovo dell’Inter. Se questo accadrà sarà un grande atto di riconoscenza, ma non sempre c’è riconoscenza nella vita…».

La scommessa (non giocata!) sull’Inter

L’INTER IN CHAMPIONS LEAGUE – La squadra di Inzaghi ha disputato un girone di Champions League ai limiti della perfezione. Sette punti ottenuti, secondo posto e match-point contro il Viktoria Plzen in casa da giocare. Uscire imbattuti dalla doppia sfida contro il Barcellona è stata una vera e propria impresa e ora l’Inter si trova nella posizione di assoluta favorita per il passaggio del turno. Longhi si è esposto dicendo: «Se mi avessero detto di puntare 10 euro sulla vincente di mercoledì scorso, avrei sicuramente puntato sul Barcellona. La squadra blaugrana mi aveva fatto un’ottima impressione nella gara contro il Bayern Monaco nonostante la sconfitta, mentre l’Inter viveva un periodo buio in campionato. All’andata i nerazzurri hanno disputato la partita perfetta, impedendo al Barcellona di palleggiare tanto. Al ritorno invece l’Inter non ha sofferto la pressione offensiva per 3/4 di partita. Nel finale potevi vincere o perdere, Inzaghi si è preso dei rischi. A parer mio i cambi non erano così giusti». Sono state queste le parole di Longhi nel suo lungo intervento giornaliero sull’Inter.