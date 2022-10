Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo! Ottime notizie prima di Fiorentina-Inter

Arrivano ottime notizie da Appiano Gentile in vista di Fiorentina-Inter. Secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina.

DI NUOVO IN GRUPPO – Romelu Lukaku è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo. Ottima notizia per Simone Inzaghi in vista di una possibile convocazione in Fiorentina-Inter, in programma sabato 22 ottobre alle 20:45. L’attaccante belga ha ricevuto l’OK da parte dello staff e dunque potenzialmente a disposizione del mister per la complicata trasferta al Franchi. L’obiettivo, chiaramente, resta la sfida decisiva di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen. Presto seguiranno ulteriori aggiornamenti.