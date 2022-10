Inter, quando in campo con la terza maglia? Possibile esordio immediato – Sky

L’Inter ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2022-23. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo esordio potrebbe essere immediato.

SUBITO TERZA MAGLIA – L’Inter ha presentato quella che sarà la nuova terza maglia per la stagione 2022-23 (vedi comunicato). Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, la nuova divisa potrebbe fare subito il suo esordio assoluto già sabato 22 ottobre, in vista della difficile trasferta al Franchi. In occasione di Fiorentina-Inter, quando potrebbe tornare a disposizione anche Romelu Lukaku (vedi QUI).