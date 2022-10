FOTO – Terza maglia Inter, ecco presentazione e vendita! Domina il giallo

Dopo diverso tempo di attesa anche l’Inter ha la terza maglia per la stagione 2022-2023. La società ha appena presentato la nuova divisa, quasi interamente gialla, con le foto.

TERZA MAGLIA INTER – “Un viaggio ha sempre un punto di partenza e uno di arrivo, ma sono le storie a definirne il percorso. Quello delle maglie dell’Inter della stagione 2022/2023 si conclude a Milano con il lancio del Third Kit.

Il ritorno del giallo. Colore presente nella storia interista fin dalla fondazione con l’oro, elemento distintivo del logo disegnato nel 1908, e oggi presente anche nella nuova visual identity del Club. Proprio il nuovo giallo, colore vibrante e acceso, introdotto nel 2021, fa il suo debutto sulla divisa dell’Inter, nel segno anche di una continuità con le maglie utilizzate dalla squadra nella sua storia.

Per l’undicesima volta nella propria storia l’Inter vestirà una divisa di colore giallo: la prima volta nella stagione 1980-1981 e poi successivamente, tra gli anni Novanta, i primi anni Duemila, fino poi al 2015-2016. Un colore comparso anche su divise utilizzate in amichevole o in quelle del portiere.

Un colore che fa parte dell’identità del Club ma che rappresenta anche un forte segnale di stile, con un legame profondissimo con Milano e con la sua community. Il DNA della città è esaltato dal Kit: all’interno del colletto è presente la scritta Milano, mentre i bordi blu e neri incorniciano il giallo della maglia.

TERZA MAGLIA INTER: LE CARATTERISTICHE

Come per le divise Home e Away, il nuovo kit si inserisce nell’ampia iniziativa Move to Zero di Nike, che predilige l’utilizzo di materiali alternativi a basse emissioni di carbonio. Le nuove maglie sono realizzate per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate. Si tratta di un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale.

Anche i pantaloncini e i calzettoni mantengono il colore giallo. All’interno del colletto è presente la scritta Milano.

LA COLLABORAZIONE CON ONE BLOCK DOWN

I fan, le loro passioni, la storia e il futuro. Il terzo kit si lega alla community GEN Z in una commistione tra sport e moda. Il lancio è amplificato dalla collaborazione con One Block Down, la più importante vetrina streetwear di Milano.

Negli ultimi dieci anni One Block Down, grazie al suo stile distintivo, i suoi eventi esclusivi e i suoi contenuti innovativi, è diventato la più importante piattaforma per le nuove generazioni.

Alla express collection della terza maglia sarà dedicata una vetrina nello store nei pressi di Piazza Duomo, uno dei negozi streetwear più visitati d’Italia.

DOVE ACQUISTARLA

La nuova divisa è disponibile a partire da oggi su store.inter.it per gli utenti registrati a inter.it cliccando qui e negli store fisici di Inter Store in Galleria Passerella, San Siro, e Nike Corso vittorio Emanuele.

Dal 27.10 sarà disponibile in tutti i punti vendita autorizzati”.

Fonte: inter.it