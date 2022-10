Amadeus: «Harakiri Inter, scudetto servito al Milan! Zhang sa. Lukaku…»

Amadeus commenta la situazione della sua Inter tra campo e fuori campo. Il conduttore e noto tifoso interista, intenvenuto a “Il Processo di Sportiva” sulle frequenze di Radio Sportiva, parla in particolare di Marotta, Lukaku e degli obiettivi stagionali della squadra

CAMBIO AI VERTICI – L’argomento cessione societaria interessa anche Amadeus: «Se Beppe Marotta dice che la cessione dell’Inter è una cosa che passa sopra la sua testa, figuriamoci io (ride, ndr). Le parole di Marotta mi tranquilizzano moltissimo, comunque. Quando è arrivato ho detto che è il più grande acquisto dell’Inter! Non solo per la sua esperienza ma anche per la capacità di essere presente nella squadra e di tenere unite le parti. Marotta mi tranquillizza, poi vediamo cosa accadrà. La tifoseria dell’Inter, me compreso, si aspetta una proprietà che abbia possibilità dà investire per restare ad alti livelli. Lo sa la famiglia Zhang, lo sanno gli eventuali nuovi acquirenti e soci. L’Inter è una squadra che punta a grandi risultati e servono anche grandi investimenti». Così il conduttore sull’ipotesi cambio di proprietà.

Amadeus aspetta Lukaku ma non solo

L’IMPORTANZA DI LUKAKU – Amadeus sulle frequenze di Radio Sportiva parla anche dell’ormai imminente dell’attaccante belga: «Romelu Lukaku è un ritorno importantissimo. Purtroppo non è stato fortunato a inizio stagione, ma è chiaramente importante. Non mi piace dire che può essere l’uomo della svolta perché uno solo non può dare la svolta alla squadra. Lukaku è stato fondamentale nell’anno di Antonio Conte per lo Scudetto ma l’anno scorso abbiamo fatto un bellissmo campionato arrivando a un passo dallo Scudetto e facendo harakiri da soli in alcune partita. Abbiamo servito la vittoria al Milan su un piatto di argento! L’Inter a tratti ha giocato il miglior calcio nella passata stagione e senza avere Lukaku. L’Inter ha i campioni, oltre Lukaku, per far proprio il destino. Se l’Inter continua a fare bene, già contro la Fiorentina, e se la squadra è in salute, con l’aggiunta di un giocatore importante e che conosce bene l’Inter come lui, Lukaku è un valore aggiunto. Però gli serve già un piatto forte, perché ti migliora quello che già di buono hai». Questo il pensiero di Amadeus su Lukaku.

La rinascita dell’Inter con il Barcellona

OBIETTIVI STAGIONALI – Si passa poi ai risultati di campo visto finora, di cui Amadeus è spesso spettatore allo stadio: «Si è vista un’Inter che sembrava finita contro l’Udinese. Quello è stato il punto peggiore, anche peggio di quanto visto contro la Roma. Io ho visto un’Inter in grandissima difficoltà a San Siro. Poi è cambiato tutto con il Barcellona, che ci ha fatto capire non solo che possiamo competere ma anche essere superiori. La testa è fondamentale, perché la parte tecnica non si discute. Il Barcellona ha fatto capire che l’Inter c’è, eccome se c’è! Con i dovuti scongiuri, per la Champions League io sono ottimista. Siamo la “Pazza Inter” sì, ma con le ultime partite in Europa e in Serie A abbiamo acquistato consapevolezza piscologicamente di essere la squadra forte degli ultimi anni. E la testa nel calcio è fondamentale. Poi con l’Inter non si può mai dire di avere relax (ride, ndr)». Si chiude così la prima parte dell’intervento di Amadeus a “Il Processo di Sportiva”.