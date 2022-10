Paventi: «Inter, per Lukaku ore decisive. Nuovi risvolti anche su Brozovic»

Paventi lancia gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di alcuni infortunati in casa Inter. Per Lukaku saranno decisivi gli ultimi allenamenti in vista della trasferta con la Fiorentina. Il giornalista comunica su Sky Sport 24 delle novità anche sul recupero di Brozovic.

ORE DECISIVE – Secondo Andrea Paventi le ultime ore in casa Inter saranno decisive per il rientro di Romelu Lukaku (vedi focus). Il giornalista, in collegamento con Sky Sport 24, aggiorna: «Le possibilità di vederlo convocato o, addirittura, in campo contro la Fiorentina ci sono. Soprattutto se oggi e domani fa un buon lavoro. Ha iniziato a lavorare con il gruppo. Poi, considerando che l’Inter parte per Firenze sabato mattina, c’è anche modo di fare una rifinitura veloce. A disposizione ci sono due allenamenti e mezzo e Lukaku sta tornando velocemente. Chissà che, tra una quindicina di giorni, non torni a disposizione anche Marcelo Brozovic. Sta lavorando sul campo e ha finito tutta quella parte di lavoro individuale e personalizzato. Ora è di fianco alla squadra. Ha bisogno di tempo ma potrebbe rientrare anche lui nel giro di due, tre, partite». Paventi porta buone notizie per l’Inter anche sul fronte Brozovic.