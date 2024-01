Longhi: «Sommer? In un altro caso no rigore! Marelli? Dà commenti»

Ha fatto molto discutere la scelta di dare rigore sul contrasto fra Sommer e Nzola in Fiorentina-Inter. Longhi, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, fa un paragone con una partita del Milan.

IL PRECEDENTE – Bruno Longhi ricorda come, in una precedente circostanza, non fosse arrivato rigore come ieri per Sommer-Nzola: «Il riferimento è a un altro episodio analogo, giudicato in maniera diversa (un’uscita di Mike Maignan in Cagliari-Milan del marzo 2022 senza dare rigore, ndr). Io sono pessimista: andremo avanti fino a fine campionato tra le polemiche, tra quelli che chiamiamo errori e altri no. Penso che sarà molto difficile venirne fuori: ne andremo avanti fino a fine campionato».

LE DISCUSSIONI – Sul rigore di Yann Sommer, e non solo, molti hanno basato i propri commenti su quelli in diretta di DAZN. Su cui Longhi è più convinto: «Polemiche nate per i commenti in diretta di Luca Marelli? DAZN cerca di dare tutto al meglio, con un commento di chi ha arbitrato in Serie A per dare un giudizio sull’operato dell’arbitro. Poi ci sono situazioni preesistenti, come Graziano Cesari a Mediaset da quando ci lavoravo io. Ma il discorso finale è che ognuno di noi si fa la sua opinione personale su ciò che ha visto attraverso la TV, a prescindere da quello che dicono certi personaggi. Non è che Marelli o Cesari cambiano il giudizio, ma siamo veramente al limite. Ieri c’erano degli episodi valutabili o bianchi o neri, è una situazione ingarbugliata dove è difficile uscirne».