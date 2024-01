Damascelli: «Inter superiore! Ecco cos’ha che la rende grande»

L’Inter ieri si è ripresa la vetta della classifica di Serie A, superando per 0-1 la Fiorentina e approfittando del pareggio di sabato della Juventus. Per Damascelli, la squadra di Inzaghi ha mostrato il suo lato migliore.

DAVANTI A TUTTI – Tony Damascelli, in collegamento con Radio Radio – Lo Sport, dice la sua sulla vittoria di Firenze: «Partita prevedibile, con l’Inter superiore. A livello mentale ha dominato la partita, non ha avuto problemi: sì, ci sono stati degli episodi, ma fanno parte del calcio fra dati e non dati, arbitri modesti e bravissimi. La Juventus ha sbagliato completamente la partita, l’ha sbagliata Massimiliano Allegri e l’ha sbagliata Arkadiusz Milik che a trent’anni non può permettersi di fare un grossolano errore come quello che ha fatto. L’Inter? C’è tutto quello che serve per essere una grande squadra: fortuna, potenza, astuzia e poi un fuoriclasse davanti, un campione del mondo».