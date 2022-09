Longhi: «Onana all’Inter non per fare panchina! Percorso per gradi»

Molti tifosi dell’Inter vorrebbero che Inzaghi desse un’opportunità a Onana, visto che Handanovic continua a parare poco e subire troppi gol. Longhi, a Radio Sportiva, sostiene che presto arriverà il momento dell’ex Ajax.

CAMBIO IN PORTA IN VISTA? – Il rendimento di Samir Handanovic, non solo in questo inizio di stagione, fa molto discutere. Bruno Longhi ipotizza un avvicendamento “per forza di cose” all’Inter: «È chiaro che André Onana non è stato acquistato, tenendo presente il suo curriculum, per far panchina come faceva Ionut Andrei Radu. È stato acquistato per riuscire a guadagnare posizioni nel corso della stagione, finché non raggiungerà la titolarità. Deve andare per gradi, penso che non fosse il derby la partita giusta per Onana così come il Bayern Monaco. È un processo che avverrà gradualmente, penso che l’intenzione di Simone Inzaghi sia questa. Onana non è un panchinaro fisso».