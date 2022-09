Klinsmann: «L’espulsione può cambiare la partita ma il Milan ha meritato! L’Inter…»

Klinsmann espone i suoi pensieri sulla situazione in casa nerazzurra dopo la sconfitta contro il Milan. L’ex attaccante dell’Inter, intervenuto in collegamento come ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ammette di essersi divertito assistendo al Derby di Milano nonostante il KO nerazzurro. Agli erorri difensivi interisti si aggiungono i meriti offensivi milanisti.

DERBY BELLISSIMO – Jurgen Klinsmann esprime il suo parere sulle difficoltà che i nerazzurri stanno riscontrando in questo inizio di campionato. In merito allo status psicologico e fisico dell’Inter, soprattutto dopo la sconfitta contro la Lazio e il Milan, l’ex attaccante tedesco dichiara: «L’aspetto psicologico in questo momento per l’Inter credo che sia importantissimo. Soprattutto adesso, in una stagione in cui non vuoi far bene solo nel campionato per vincere lo scudetto in Serie A ma vuoi farti vedere anche in Europa, in Champions League. E proprio pensando al Bayern Monaco, la situazione psicologica è importantissima. Ho visto una bellissima gara: il Derby di Milano è stata una bellissima pubblicità per il calcio italiano in tutto il mondo! Perché questa partita la vedono in tutto il mondo. Qui, in America dove vivo io – a Los Angeles – ci sono un sacco di italiani. Abbiamo seguito la partita ed è stata una gara bellissima. Ha cominciato bene l’Inter, ha fatto il primo gol stupendo con Marcelo Brozovic e sembrava andare sulla strada giusta. Poi, il Milan ha fatto una gara alla grande. Soprattutto Rafael Leao! Quest’ultimo è un giocatore di grande talento ed è bellissimo da vedere. Quello che ha fatto è stato eccezionale. E lo è stato anche il modo in cui ha giocato il Milan, quasi tutta la partita. Tranne un po’ all’inizio e poi anche alla fine, quando l’Inter ha fatto un pochino meglio. Però, per la maggior parte del tempo, ha controllato il Milan la gara. Hanno avuto più grinta, più aggressività e più determinazione. E per quello hanno veramente meritato questa vittoria. Però, tutto sommato, abbiamo visto una partita eccezionale. Un derby bellissimo!». Così Klinsmann in collegamento con “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

Dall’attacco alla difesa: l’analisi di Klinsmann

ERRORI DIFENSIVI – Anche a Klinsmann viene chiesto un parere sulla moviola di Milan-Inter: «Sull’episodio Denzel Dumfries–Theo Hernandez la situazione è stata interessante. Perché se fischia il fallo deve dare anche un’ammonizione. E quindi deve dare anche il secondo cartellino giallo! Questo potrebbe cambiare la partita… Però avete ragione: il Milan ha meritato di vincere questo derby. I gol, poi, nascono sempre dagli errori. È normale quando fai un passo sbagliato, poi quello ti apre lo spazio e ti dà l’occasione di segnare. Io, come ex attaccante, devo dire che quello che ha fatto Rafael Leao è stato eccezionale. Ha seguito il suo primo pensiero e l’ha messa dentro con il sinistro in una maniera incredibile. Meno male che accadono questi errori che ci permettono anche di vedere questo tipo di gol! Sicuramente l’anno scorso era sempre la forza dell’Inter questa difesa a tre che diventa poi sempre una difesa a cinque. Abbiamo visto qualche problemino della difesa a tre. Si sono trovati sbilanciati in parecchie occasioni e lì ha fatto bene Rafael Leao. Perché è partito sempre dalla fascia sinistra, dal largo e lì ha allargato un po’ la difesa sempre a tre dell’Inter. Alessandro Bastoni non si è trovato bene: è stata una partita un po’ negativa per lui. Però anche Stefan de Vrij e Milan Skriniar non avevano lo stesso livello di concentrazione che avevano l’anno scorso». Questo il pensiero di Klinsmann sulla difesa dell’Inter vista nella stracittadina milanese.