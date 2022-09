Brambilla: «Inter, l’effetto Conte sta svanendo! Inzaghi si faccia qualche domanda»

Brambilla parla dei problemi più importanti presenti in casa Inter. Il giornalista, intervenuto come ospite a “Tutti Convocati” su Radio 24, riprende le parole di Capello sulla questione leadership, aggiungendo come la squadra sia supponente e svogliata, lontana da quella grintosa vista con Conte. Conclude poi parlando di Inzaghi e del lavoro che il tecnico piacentino deve fare per sistemare la situazione.

EFFETTO CONTE – Michele Brambilla non ha dubbi. Il problema principale dell’Inter, in questo momento, è la mancanza di leadership. Inoltre, il giornalista afferma che i giocatori nerazzurri appaiono supponenti e svogliati, sottolineando come la grinta vista durante il biennio di Antonio Conte stia man mano venendo meno: «Fabio Capello (vedi dichiarazioni) ha ragione sulla carenza di leadership. E noto anche una mancanza di voglia. Vedo una squadra supponente. Contro la Lazio mi ha dato questa impressione. Non vedo la grinta vista con Conte… Forse si sta smagnetizzando il suo effetto!». Così Brambilla sul paragone Conte-Inzaghi all’Inter.

I PROBLEMI DI INZAGHI – Brambilla conclude il suo intervento parlando di Simone Inzaghi. Il giornalista elogia il tecnico per il bel gioco espresso, ma muove qualche critica sul suo atteggiamento e su alcune scelte tattiche: «L’Inter con Inzaghi gioca un calcio bellissimo. Mai visto! Inzaghi ha però dei blackout di filotti di partite intere, soprattutto nel girone di ritorno, sui quali dovrebbe riflettere. Nelle ultime partite alla Lazio faceva pochi punti. Deve mettere apposto qualcosa. E forse si ostina con il 3-5-2. Ivan Perisic non c’è più, è un lutto che non riusciamo a elaborare. Inzaghi non è da licenziare, ma deve farsi qualche domanda…» Questo il pensiero di Brambilla sull’attuale allenatore dell’Inter.