Longhi: «Milan, si nota ancora effetto derby! Non dico stordito, ma…»

Il Milan sta giocando proprio adesso contro il Newcastle nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, commenta i primissimi minuti di partita dei rossoneri sottolineando l’evidenza dell’effetto derby

STORDIMENTO – Il Milan di Stefano Pioli prova a rialzare la testa in Champions League con il Newcastle dopo la batosta inflitta dall’Inter. Secondo Bruno Longhi, anche nei primissimi minuti contro gli inglesi è stato evidente l’effetto derby: «Nei primi dieci minuti si notava ancora l’effetto derby perché il Milan non riusciva a contrastare le azioni lineari non elaborate del Newcastle. Non dico fosse stordito dal Newcastle ma per la paura di incappare ancora in disavventure come quella del derby, cioè subire al primo tentativo dell’avversario e avere la partita subito in salita, è partito contratto».