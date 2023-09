Youth League, Real Sociedad-Inter U19 LIVE: data, ora, cronaca e info

Torna finalmente la UEFA Youth League. L’Inter Primavera giocherà all’esordio contro la Real Sociedad dopo aver vinto due delle prime tre partite di campionato. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

ESORDIO – Domani alle ore 12 l’Inter Primavera farà il suo esordio in UEFA Youth League contro la Real Sociedad dei pari età. Sfida in trasferta per la squadra di Cristian Chivu, precisamente all’Instalaciones de Zubieta. Due vittorie nelle prime tre partite di campionato, 7 punti in classifica e secondo posto dietro i cugini del Milan. I nerazzurri sono partiti molto bene e cercheranno di confermarsi in Europa. Per seguire in diretta il match potete visitare il sito di Inter-News.it o scaricare l’app gratuita, dove ci sarà la cronaca LIVE testuale a partire dalle ore 11.30. Presenti anche aggiornamenti sull’incontro, tabellino e copertura totale del match-day.

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

SEGUICI OVUNQUE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul nostro sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (iscriviti al canale) e TikTok (iscriviti al canale) in versione solo audio su Spreaker (segui il canale).