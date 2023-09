Inzaghi: «Vivere le notti dello scorso anno. Fiducia ad Asllani»

Simone Inzaghi è già pronto per l’esordio in Champions League di domani contro la Real Sociedad. L’allenatore introduce così il match su Sky Sport.

PARTENZA – Simone Inzaghi apre all’esordio: «Senz’altro l’obiettivo è quello di vivere notti come lo scorso anno. Sappiamo il percorso che abbiamo fatto, dobbiamo tenere bene in mente il ricordo di quelle serate, di cosa ci hanno dato e come le abbiamo interpretate. Domani si ricomincia contro un avversario di assoluto valore. La partita? Il derby incide tantissimo, veniamo da un ottimo periodo e sappiamo cosa vuol dire un derby per i tifosi. La Real Sociedad è una squadra di valore con lo stesso allenatore da tanto tempo. I giocatori sono forti, abbiamo visto tante partite e giocano molto bene. Dovremmo affrontarla con tanta organizzazione. Darò fiducia ad Asllani, è un giocatore importante per noi e se l’avevano richiesto tante società e ce lo siamo tenuti stretti. Calhanoglu e Cuadrado, poi Sensi e Agoume non saranno di questa partita»