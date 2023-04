Longhi: «Juventus Inter: 50 e 50. Ma il calcio passa in secondo piano»

Longhi parla di quanto accaduto in Juventus-Inter e pensa a chi possa uscire vincitrice dal ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva entrambe hanno il 50 % di probabilità.

RITORNO APERTO – Bruno Longhi parla di Juventus-Inter, delle questioni di campo ma anche extra-campo che riguardano gli insulti razzisti a Romelu Lukaku. Così il giornalista su Radio Sportiva: «In Juventus-Inter la questione Far West ha preso il sopravvento su tutto. Dal punto di vista tecnico al ritorno sarà 50 e 50 tra Inter e Juventus perché la qualificazione si giocherà in 90′, al massimo più supplementari. Sugli episodi di razzismo dico che la cosa fondamentale è che ci debba essere la certezza della pena e della punizione. La cosa più aberrante è questa forma di razzismo. Ci sono tanti modi per fischiare e disapprovare quello che è il comportamento di un calciatore in campo. Ma perché proprio il razzismo? È una cosa che mi fa accapponare la pelle. Purtroppo le nostre sono parole ma mancano i fatti, che devono essere certi. È ora di finire che il calcio sia in mano a delle persone che non hanno nulla a che vedere col calcio perché chi si comporta così non ha niente di ludico e di sportivo. Bisogna che si diano veramente da fare perché in quest’ultimo periodo è successo davvero di tutto. Il calcio passa sempre in secondo ordine. Io per estrazione personale amo ciò che avviene nel rettangolo di gioco, quelli che non la pensano così andrebbero messi nella condizione di non nuocere. Tornando al campo, invece, la Champions League si avvicina. Si sfideranno Milan e Napoli e l’Inter andrà a giocare col Benfica. Entriamo in quel teatro laddove il calcio deve essere padrone e mi auguro che sia così».