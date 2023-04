Quando si rivedrà Skriniar? All’Inter sensazioni non positive! − SM

Che fine ha fatto Milan Skriniar? Il difensore slovacco, alle prese con i problemi alla schiena, non si vede in campo in campionato con l’Inter addirittura dal 13 febbraio. Nel mezzo un breve spezzone a Porto

PESSIMISMO − Le speranze di rivedere Skriniar al più presto in campo sono appese ad un filo. Anzi, in casa Inter filtra ancora pessimismo sulle condizioni del centrale slovacco. Come riferisce Marco Barzaghi di Sport Mediaset, il dolore alla schiena (lombalgia) è ancora persistente. Si fa, dunque, fatica anche a ipotizzare la data del suo eventuale rientro. Arrivano però sensazioni positive invece per Hakan Calhanoglu, che ieri ha peraltro postato su Instagram un indizio sul suo possibile recupero lampo (vedi articolo).