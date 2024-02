Longhi: «Guardando l’Inter pensi una cosa!». Poi paragone storico

L’Inter di Inzaghi sta dominando il campionato e anche sul campo del Lecce ha conquistato i 3 punti mettendo a segno quattro reti e lasciando la porta inviolata. Bruno Longhi loda su Twitter il calcio dei nerazzurra, scomodando due Inter del passato decisamente vincenti

TERMINE DI PARAGONE – L’Inter di Simone Inzaghi vince, convince, domina e diverte. Bruno Longhi sottolinea come non sia semplice proporre un calcio come quello dei nerazzurri: “Vedendo l’Inter – e a prescindere dal valore dell’avversario e dalla formazione messa in campo a Lecce da Inzaghi – si arriva alla conclusione che il calcio è davvero uno sport semplice. Basta aver pazienza, giocarlo bene, difendere con ordine, ripartire negli spazi e sfruttare il 50-60% delle occasioni da gol. Fosse così facile lo farebbero tutti. Ma al momento, almeno in Italia, ci riesce solo quest’Inter, una via di mezzo tra quella di Helenio Herrera (anni Sessanta) e quella del Trap 1989″.